أزمة فيتامينات بصيدليات كفر الشيخ.. والتفتيش الصيدلي: الشركات بدأت الضخ

شكى عدد من أصحاب الصيدليات بمحافظة كفر الشيخ، من اختفاء بعض أدوية الفيتامينات، بسبب سحبها من قبل الأهالي، اعتقادًا منهم أن فيتامين"سي" يعالج أعراض فيروس كورونا الخفيفة.

وأكد "عبد الواحد.م"، صيدلي، أن هناك نقصًا فى فيتامينات"سي"، و"د"، والزنك الذي يعاني من نقص حاد.

وأرجع الصيدلي، سبب اختفاء أدوية الفيتامينات، لاستهلاك الأهالي الكثيف خلال الفترة الماضية قائلًا: "بيشتروا كميات كبيرة ويخزنوها، معتقدين إنها هتخلص من السوق، وده اعتقاد خاطئ".

وأكدت "نرمين. ص"، صاحبة صيدلية، اختفاء المخزون الاستراتيجي للشركات الموردة، بسبب الاستهلاك العالي، مشيرة إلى وجود حملات من التفتيش الصيدلي على الصيدليات، خلال الأيام الماضية، للتأكد من توافرها من عدمه، موضحة أن الإفراط فى استخدام الفيتامينات يضر الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور تامر حجازي، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بكفر الشيخ، تنفيذ عدة حملات للتفتيش على الصيدليات خلال الأيام الماضية، وتبين وجود نقص فى أدوية الزنك بنسبة 40%، كما تبين توافر البرامول بنسبة 100%، وفيتامين"سي" بنسبة 80%، وفيتامين"د" بنسبة 95%، لكن تبين وجود نقص ببعض الصيدليات.

وأضاف "حجازي"، أن المخزون كاف لعدة أشهر، وأن الشركات الموردة بدأت في ضخ الأدوية لضمان عدم نقصها في السوق، مطالبًا الأهالي بعدم التكالب وشراء كميات كبيرة من الأدوية خاصة الفيتامينات.