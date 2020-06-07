الجسر الجوى الاستثنائي ينقل 3468 مسافرا على متن 16 رحلة خلال 24 ساعة

نجح الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، أمس السبت في مد أجنحته إلى 5 دول عربية، وأوربية، واستقبل مطار القاهرة الدولي أمس 13 رحلات جوية استثنائية قادمة من "المملكة العربية السعودية، الكويت، ومسقط" وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19،وذكرت المصادر لـ"الوطن"، أن جميع الرحلات وصلت على مدار الساعة إلى مطار القاهرة الدولي، وتقل على متنها 2745 مصريا.

فيما غادر المطار 3 رحلات دولية إلى كل من " فرنسا والجزائر"، وعلى متن كل منهم 741 فرنسي وجزائري، ليصبح إجمالى عدد الرحلات التي استقبلها وودعها المطار خلال ال 24 ساعة الماضية 3486 مسافر، على متن 16 رحلة.

يأتي ذلك فيما شن الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 حملة تطهير وتعقيم موسعة بجميع منشأت المبنى، وداخل صالات السفر والوصول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ولفتت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن حملات التعقيم والتطهير الشاملة لا تتوقف بجميع مباني المطار الثلاثة، تنفيذا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وتوجيهات أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي. كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.