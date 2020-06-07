طقس حار نهارا غدا.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 37

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى غدا، طقس حارا نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يشهد الوجه البحري أيضا، طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا ، والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية والشرقية، ووسط سيناء طقسا لطيفا نهارا، مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وأن تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي"

القاهرة الكبرى 37 19

الوجه البحرى 34 19

السواحل الشمالية الغربية 26 19

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 28 19

شمال الصعيد 37 24

جنوب الصعيد 44 30