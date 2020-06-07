تحويل مستشفى شبين الكومي التعليمي بالمنوفية إلى عزل

ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ وكيل وزارة الصحة، ووكيل مديرية الشئون الصحية، وعميد كلية الطب، والمدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، ومدير مستشفى الباجور، حيث تم استعراض موقف المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا من حيث أعداد المصابين والمتعافين وتم مراجعة جميع الإجراءات المتبعة للتأكد من مطابقتها لتعليمات وزارة الصحة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشغيل مستشفى جامعة المنوفية ومستشفى جراحة المخ والأعصاب بميت خلف لاستقبال حالات الطوارىء وذلك لاستيعاب مرضى الطوارىء حيث تم الأتفاق على تحويل مستشفى شبين الكوم التعليمى إلى مستشفى عزل بكامل طاقتها.

كما وجه محافظ المنوفية وكيل مديرية الشئون الصحية بتدعيم مستشفى الباجور بأطباء طوارىْ باطنة وصدر واستقبال جميع حالات كورونا.

وفي نهاية الاجتماع أثنى محافظ المنوفية على الدور البطولى للأطقم الطبية فى التعامل مع الأزمة، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوجيه الأولوية الكاملة لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الأول في مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم وتسجيل هذه الأدوار البطولية لهم ليشهد التاريخ لهم بذلك.