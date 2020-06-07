بعد نجاح علاجه.. شروط وأماكن التبرع بالبلازما

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، نجاح تجربة حقن بلازما المتعافين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مناشدة المتعافين من الفيروس، بعد مرور 14 يومًا، على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل الدم تابع للوزارة بالمحافظات، للتبرع بالبلازما للمساهمة في علاج الحالات الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد صلاح البدري أستاذ بكلية الطب، لـ"الوطن"، الشروط التي يجب توفرها في المتعافين بفيروس كورونا للتبرع ببلازما، وهي:

- يجب أن يكون مر على شفاء المتعافي فترة من أسبوعين لـ 3 أسابيع، وتكون نتيجة التحليل سلبية من وجود الفيروس.

- يجب أن يكون المتبرع خالٍ من الأمراض التي تمنع التبرع منها أمراض فيروسات سي وبي والإيدز.

- التأكد من أن المعافي في صحة جيدة ولا يعاني من الأنيميا، أو قصور في القلب أو أي مرض قد يتسبب في تعرضه للخطر.

وأضاف البدري أن هذه العملية تحدث مع الحالات الخطيرة أو أصحاب المناعة الضعيفة؛ لتعزيز قوة الجهاز المناعي لديهم، وتستبعد السيدات والحوامل من التبرع.

وتؤخذ العينة من دم المتبرع وتفصل البلازما، ويحصل المريض بفيروس كورونا على وحدتين من البلازما بينهما 12 ساعة، مشيرا إلى أن المدة المستغرقة في عملية التبرع بالدم هي من 20 - 30 دقيقة، ويفضل بعدها شرب السوائل والعصائر.

أكد البدري أنه عند رغبة المتعافي من فيروس كورونا في التبرع يحضر هذه الأرواق المطلوبة للتبرع.

- صورة الرقم القومي

- شهادة الطبية المثبتة بإعفاءه من الفيروس أي شهادة السلبية.

ويجرى التوجه فورا دون حجز أو اتصال مسبق إلى 5 مراكز المخصصة للتبرع على مستوى الجمهورية وهي: