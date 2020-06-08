الأوقاف: اعتماد 44 خطيبا و11 محفظا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، اعتماد 39 من الناجحين في مسابقة (خطباء المكافأة هيئة تدريس والعاملين بالأزهر على بند التحسين)، وحصولهم على تصريح خطيب مكافأة، وتعيين 5 ناجحين في مسابقة الأئمة، بالإعلان التكميلي السادس (خريجي اللغات والترجمة 2019)، واعتماد (11) محفظًا، بمراكز التحفيظ أو بالمراكز الثقافية.

وقرر الوزير في بيان للوزارة، تجديد تكليف الدكتور محمد عبد ربه عبدالسلام، مديرا عاما للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية، والمهندسة نهاد محمد سامي حتاتة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتخطيط والبحوث.