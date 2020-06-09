العثور على جثة عجوز داخل منزله بالمحلة.. والجيران: "كان عايش لوحده"

تمكن العشرات من أهالي منطقة منشية البكري بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، أمس، من العثور على جثة رجل عجوز مسن، لم يتجاوز عمره 60 عاما، داخل شقة سكنية بمنزله، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من شقة رجل عجوز مسن يدعى "ماهر. ع "، يبلغ من العمر 60 سنة، يعيش بمفرده منذ 6 أشهر، حسب أقوال جيرانه فى البلاغ.

وباشر الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامي، من فريق من البحث الجنائي، إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة المبدئية، أن الجثة متحللة تماما، ومتوفى منذ ما يقرب من 3 أشهر، ما أدى إلى أنبعاث رائحة كريهة، ولا توجد أثار لجروح أو كدمات.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحديد أسباب الوفاة، واستخراج تصريح بدفنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث.