ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. والعظمى 37 بالقاهرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا، ومائل للبرودة ليلا، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة في القاهرة 34 درجة.

وأضافت خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدا، وتصل بنهاية الأسبوع إلى 37 درجة بالقاهرة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية من يوم الجمعة المقبل وحتى السبت المقبل، ولكن ستنخفض درجة الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من الأحد المقبل.

وأوضحت أنّه من المتوقع أن تزداد نسبة الرطوبة الفترة المقبلة لاقترابنا من بداية فصل الصيف رسميا، مناشدة المواطنين ارتداء ملابس فاتحة قطنية.

وتابعت أنّ هناك فرص سقوط أمطار خفيفة سيبدأ من يوم الجمعة ومستمرة يومي السبت والاحد المقبلين، كما نصحت بضرورة متابعة النشرات الجوية لمتابعة حالة الطقس.