أهالي يرفضون دخول والد طبيب مريض"كورونا" منزله بالشرقية

كشف طبيب يعمل بمستشفى التعليمي بالشرقية عن تعنت جيرانهم ومنعهم والده من دخول المنزل بعد عودته من أحد مستشفيات العزل وتلقيه العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور "محمد رياض" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أمور والدي استقرت وبإذن الله هنخرج من العنايه وهنكمل في البيت .. جزاكم الله علي دعواتكم واسف لعدم الرد اليومين اللي فاتوا".

وتابع في منشور آخر: "الجيران المحترمين قافلين باب العمارة ومش راضيين يدخلو بابا بيته .. أنا ما بقولش نكتة".

وأضاف: " رئيس مباحث قسم أول الزقازيق ورئيس مباحث قسم كفر صقر تواصلوا معايا جزاهم الله خير .. وقالولي أرجع في أي وقت البيت وماحدش يقدر يمنعك.. أنا صعب عليا اني تايه مش عارف الحق أبويا بإسطوانة الأكسجين عشان نفسه يرتاح .. أنا مكنتش متخيل اكتب بوست زي اللي فات لاني عمري ما فكرت ااذي حد .. بس لما القي ابويا جنبي سامع حوار اخويا الصغير وهو بيقولي الناس رافضين يدخلوه شقته ويروح يعزل نفسه في أي حته بعيد عنا وأنا مطلعه من العناية عشان نفسيته أدمرت من الحالات اللي عماله تتوفي جنبه .. نفسيته بقت أسوء بعد الحوار ده .. ربنا يهدينا يارب جميعا".

وقال مصدر أمني لـ "الوطن" أنه لم يتم تلقي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وأشار إلى أنه تم التدخل بشكل إنساني موضحا ما حدث قائلا: " بعد استقرار حالة والد الطبيب وأثناء توجهه إلى المنزل لاستكمال العلاج طلب منه أحد الجيران التوجه إلى المستشفى لاستكمال العلاج بدلا من العلاج في المنزل، لافتا إلى أن المواطن دخل منزله، وأن هناك عدد من الحالات الإيجابية في المدينة التي تتلقى العلاج داخل منازلهم في المدينة دون أن يعترض أي شخص".