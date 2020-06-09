عربية النواب: السيسي وضع روسيا وألمانيا أمام مسؤولياتهما التاريخية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمناقشة آخر تطورات القضية الليبية في ضوء مبادرة "إعلان القاهرة" المتكاملة تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وضع روسيا وألمانيا أمام مسؤولياتهما التاريخية بشأن الأوضاع داخل ليبيا لإنقاذ الشعب الليبي الشقيق والإسراع في تنفيذ بنود إعلان القاهرة.

وقال "أباظة" في بيان له أصدره، اليوم، إن إشادة الرئيس الروسي بمبادرة "إعلان القاهرة" من حيث توقيت طرحها والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحا متكاملا وبناء لتسوية الأزمة، الأمر الذي يمنح قوة دفع للعملية السياسية في ليبيا، وكذا يرسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط؛ هو دليل قاطع على دعم روسيا لإعلان القاهرة ولجهود مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية سلميا، والحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي الليبية وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وأوضح أباظة أن ترحيب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بالمبادرة التي رأتها امتدادا لمسار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، إضافة إلى إشادتها بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية إنما هو دليل أيضا على الدعم الكامل والحقيقي من ألمانيا لإعلان القاهرة، مطالبا من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته التدخل السريع لتنفيذ جميع بنود إعلان القاهرة، لإنهاء الأوضاع المأساوية والصعبة التي يعاني منها الشعب الليبي الشقيق لأكثر من 9 سنوات، خاصة التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا، والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوى تفاقما وعنفا.