محمود محيي الدين: مصر تحتاج إلى مبالغ ضخمة من أجل التحول الرقمي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تحتاج استثمارات ضخمة في الصحة والتعليم، والبنية الأساسية التكنولوجيا تحتاج إلى استثمارات تتطلب أموالا ضخمة، من أجل التحول الرقمي للدولة.

وأضاف محيي الدين، خلال حواره عبر "سكايب"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على شاشة "الحياة": "بيان صندوق النقد الدولي، يوضح أن هناك تراجعا في معدل النمو في شمال إفريفيا بنسبة نحو -4.2 %، على عكس النمو العالمى بنسبة -5%".

وتابع، أن النمو في مصر عام 2019 بلغ 5.6%، حيث كان من المتوقع من قبل صندوق النقد العام المالي الجديد بنسبة نمو 6%.

وأردف، أن جائحة انتشار فيروس كورونا جعل هذا الأمر يتراجع، مشيرًا إلى أن هذا التراجع أصاب مصر والعالم.