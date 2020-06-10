انطلاق الفوج الحادي عشر من مبادرة "الجامعة معاك" لدعم العمالة اليومية

انطلق الفوج الحادي عشر من مبادرة جامعة حلوان، معاك لدعم العمالة اليومية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لمواجهة التداعيات السلبية والاقتصادية لها، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بحلوان ومن أبرزها جمعية الخير والتسامح، ورواد التنمية، وذلك تدعيمًا للعمل التنموي للجامعة، حيث وزعت الجامعة 200 كرتونة مواد غذائية على الجمعيات الأهلية لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا، استمرارًا لجهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في دعم العمالة اليومية.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على أهمية دور الجامعة في دعم العمالة اليومية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، لذا تؤدي جامعة حلوان واجبها نحو المشاركة المجتمعية بتقديم كل وسائل الدعم للمجتمع المحيط بالجامعة بوجه خاص وتعمل بالتوازي على تنمية مجتمعات أخرى خارج محيطها، موضحا أن الجامعة حريصة على إجراء التدخلات المجتمعية المناسبة في ضوء أي متغيرات طارئة لتحقيق التواصل المستمر بين الجامعة والمجتمع، حيث تعد استراتيجية مصر 2030 هي المستهدف الأساسي في خطة الجامعة للتنمية.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، إلى أهمية استمرار الجامعة في القيام بدور فعال في تقديم الدعم المستمر للمجتمع المحلي، وتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة مع القطاع الأهلي ممثلاً في الجمعيات الأهلية، والمواطنين لتحقيق تغيير يستهدف تحقيق رؤية خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى عام 2025، بهدف الوقوف مع أبناء الوطن يدًا بيد لعبور أي أزمات أومحن تواجههم، وبوجه خاص التحديات المجتمعية في المجتمع المحيط بمنطقة حلوان.

وأوضحت الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، أن هذه المبادرة تعد ضمن حزمة الخدمات التنموية المستمرة لجامعة حلوان في المناطق العشوائية المحيطة بالجامعة وغيرها من المناطق الأخرى في حلوان والمعصرة، مؤكدة على حرص الجامعة من خلال قطاع البيئة على مد جسور التعاون المثمر بشكل دائم ومستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.