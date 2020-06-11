تشغيل مستشفى كفر شكر المركزي تجريبيا خلال أيام  

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة مفاجئة، لمتابعة الاستعدادات النهائية التي تُجرى بمستشفى كفر شكر المركزي، تمهيدًا لتشغيلها تجريبيًا، حيث تم توريد أجهزة تعقيم ومعدات لغرف العمليات والمعامل، وجاري استكمال باقي التجهيزات.

وخلال الجولة، وجه المحافظ مقاول الأعمال والشركة المنفذة، بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد، للبدء في التشغيل التجريبى لها خلال الأيام القليلة المقبله، لخدمة مواطني مدينة كفر شكر وأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما تم تكليف وكيل وزارة الصحه بالبدء في تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى، والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواء للطاقم الطبي أو المرضى.

يُذكر أن مستشفى كفر شكر المركزي تم تطويره بتكلفة 220 مليون جنيه، ويشتمل على حضانات للأطفال المبتسرين، و20 سریرًا للعناية المركزة، وقسم استقبال وطوارئ، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى، كما يحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوي.