الأزهر يختتم الدورة التدريبية لأئمة إندونيسيا

اختتمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، الدورة التدريبية التي أطلقتها المنظمة لأئمة ووعاظ إندونيسيا عبر الفيديوكونفراس، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد كوفيد 19. تحت عنوان "مواجهة الفكر المتطرف.. المنطلقات والأساليب"، بمشاركة 40 إماماً وداعيا من إندونيسيا.

وقال أسامة ياسين، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إن الدورة هي الأولي من نوعها، وتأتي ضمن استراتيجية المنظمة، وهدفها منذ إنشائها، الوصول لكل الأزهريين في العالم، وإنشاء قاعدة بيانات لهم، ثم الاستفادة منهم لنشر الوسطية والاعتدال، فتلك الاستراتيجية تحرك المنظمة لإنشاء فروع لها خارج مصر والإستفادة منهم.

وأشار الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق والمستشار العلمي للمنظمة، إلي ترحيب المنظمة بطرح أي قضايا تدور في أذهان المتدربين، وأثنى على تجربة هذه الدورة عبر الفيديوكونفراس.