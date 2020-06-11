تبدأ 21 يونيو.. خطوات صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19"، موعد صرف الدفعة الثانية، من منحة رئيس الجمهورية.

وتستعرض "الوطن" في تقريرها، موعد صرف المنحة الرئاسية؟ وطريقة الاستعلام عنها؟ وكيفية صرفها؟

موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

ووفقًا لوزارة القوى العاملة فإن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة يبدأ من 21 يونيو إلى 25 يونيو الجاري.

كيف سيتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة؟

من خلال رسالة نصية، يتم إرسالها من رقم 2030 على رقم تليفون العامل المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، ويمتلك العامل فيزا مجانية يستطيع من خلالها صرف الدفعة الثانية من المنحة.

حيث سيتم صرف المنحة بشكل أسرع من خلال ماكينات ATM الموجودة في مكاتب البريد أو البنك الزراعي.

كما تم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيد من صرف الدفعة الثانية من المنحة علي شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

الاستعلام عن أحقية العامل في المنحة

يمكن الاستعلام عن قبول المتقدم من عدمه من خلال الاتصال على الرقم الساخن 142 الذي حددته وزارة الاتصالات فقط، ولا توجد أى وسيلة أخرى.

هل تم فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة؟

نفت وزارة القوى العاملة فتح باب التسجيل مرة أخرى، مؤكدة أن الروابط الإلكترونية التي تنشر على بعض المواقع الكاذبة هي خادعة ولا علاقة لها بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التى حضرها وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبر تقنية الفيديوكونفرس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.