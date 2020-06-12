تحذير للمستشفيات الخاصة بالمنوفية بسبب التعاقد مع أطباء الصحة دون تصريح

حذرت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية في خطاب موجه إلى مستشفيات الخاصة، من التعاقد مع الأطباء وأفراد التمريض التابعين لوزارة الصحة إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من جهة العمل التابع لها، مؤكدين غلق المستشفى التي ستخالف التعليمات.

وقالت مديرية الصحة بالمنوفية، في خطابها "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، ونظرا للاحتياج للفريق الطبي بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية والمستشفيات التابعة لها والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون تقرر ما سبق" .