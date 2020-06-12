ضبط مالك شركة متهم بالنصب على المواطنين في 50 ملون جنيه بالمنوفية

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، القبض على صاحب شركة عقارية لاتهامه بالنصب على عدد كبير من المواطنين.

واتهم المواطنون صاحب الشركة بتحصيل مبالغ مالية منهم بغرض تخصيص وحدات سكنية لهم في الأبراج التي تنفذها شركته، وهي شركة استثمار عقاري في شبين الكوم، ولكنه لم يف بوعوده.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث الأموال بقيادة العقيد محمد كوينة رئيس مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على "عماد.م.س.ع.ز"، مالك شركة عقارية بشبين الكوم، بعد شكوى عدد من المواطنين بالنصب عليهم.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة شبين الكوم أمرت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

من جانبه، قال أحد الضحايا - صاحب الشكوى ورفض ذكر اسمه- لـ"الوطن"، إن صاحب الشركة نصب على المواطنين فيما يزيد على 50 مليون جنيه.