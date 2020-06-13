بعد 8 أيام بالعزل المنزلي.. مريض كورونا يتخلص من حياته شنقا في الجيزة

نفذ مريض كورونا، حكم الإعدام فى نفسه، داخل شقته بمنطقة أوسيم، بمحافظة الجيزة، بعد مرور 8 أيام داخل العزل المنزلي.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن المنتحر يقيم برفقة زوجته وأبنائه ووالده ووالدته، في منزل العائلة المكون من 3 طوابق، تم عزله في الطابق الأخير، بينما تقيم زوجته وأولاده في الطابق الثاني، ووالديه في الطابق الأرضي، وكانت زوجته تتولى الصعود له بالطعام، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أنه بعد مرور 8 أيام، صعدت زوجته بالطعام للاطمئنان عليه، ففوجئت به معلق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وتبين من خلال المعاينة وأقوال زوجته، أنه أحضر حبل وربطه في ماسورة غاز بصالة الشقة، ووقف على كنبة، وقفز من أعلاها مسافة نصف متر، ما أدى لاختناقه ومفارقته الحياة.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.