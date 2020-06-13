الجسر الجوي الاستثنائي للطيران يسير اليوم 68 رحلة لإعادة 9677 مصريا

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، لـ"الوطن"، أنه من المنتظر أن تستقبل المطارات المصرية اليوم السبت، على مدار الساعة 68 رحلة طيران ركاب دولي وداخلي وبضائع وخاصة، لنقل 9677 مصريا.

وقالت المصادر لـ"الوطن" إن أبرز الدول التي سيمتد الجسر الجوى الاستثنائي للطيران إليها خلال الـ24 ساعة المقبلة هي "الكويت، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وقطر ترانزيت عمان ومسقط"، مشيرة إلى أن معدل التشغيل في زيادة متطردة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشرا مهما على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .

وأوضحت المصادر، أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية أوربية، والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات عربية وشركات مصرية خاصة، بالإضافة للعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة، ما يؤكد أيضا جاهزية المطارات المصرية، لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.