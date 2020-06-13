تجهيز 9 استراحات لأعضاء لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، التجهيزات الخاصة باستراحات أعضاء لجان الثانوية العامة.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تجهيز 9 استراحات، منها 2 في كل من مدينة رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، واستراحة واحدة في كل من أبورديس، ونويبع، ودهب .

وأكد وكيل الوزارة، تجهيز الاستراحات على أعلى مستوى، وتوفير جميع سبل الراحة ووسائل المعيشة بها، إضافة إلى التعقيم والتطهير اليومي بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع عينات مياه من داخل المدارس التي تضم لجان الامتحانات، للتأكد من جودة المياه، إضافة إلى أعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحي الخاصة بتلك المدارس، والتأكد من تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي، الواقعة بمحيط تلك المدارس.