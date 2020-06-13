لطلاب الثانوية العامة.. 4 قرارات اتخذت للمرة الأولى بسبب كورونا

بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر العالم، ومصر على وجه الخصوص بسبب فيروس كورونا، أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية عن عدة قرارات خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2020، المقرر انعقادها يوم 21 يونيو الجاري

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أهم تلك القرارات، حتى يستطيع الطلاب فهم كيف ستكون امتحانات الثانوية العامة المقرر انعقادها يوم 21 يونيو الجاري..

تسلم وتسليم المواد الغير مضافة للمجموع

تسهيلا على طلاب الثانوية العامة قرر دكتور طارق شوقي، أن تكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" وضوابطها كالآتي:

يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد ١٢ يوليو.

يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم ٢١ يوليو.

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لهذا العام

وأعلنت الوزارة عن إمكانية تأجيل الطلاب لامتحانات الثانوية لهذا العام، وكل ما يجب فعله هو

يقوم الطالب أو ولي أمره بالتقدم بطلب لإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية التابع لها.

يرفق بالطلب صورة ضوئية من رقم جلوس الطالب.

تأمين لجان الثانوية العامة

اتبعت الوزارة عدد من الإجراءات لتأمين لجان الثانوية ضد الإصابة بفيروس كورونا..

تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا بدلا من 20 طالبا، للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

ـ فتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة.

ـ تعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحا.

ـ مسافات بينية بين المقاعد المخصصة لجلوس الطلاب والتهوية الجيدة للفصل.

السماح بدخول دور ثاني بالدرجة كاملة

السماح بدخول الطالب لامتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.

السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم امتحان دور أول ويسمح لهم ـ في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثان يحدد موعده لاحقا.