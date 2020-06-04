الإسماعيلية تجهز 37 لجنة لاستقبال طلاب الثانوية العامة

أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الثانوية العامة، التى تم تحديدها مؤخرا بداية من 21 يونيو، حتى 21 يوليو، فى ظل ظروف استثنائية لأول مرة تحدث، وهى مواجهة فيروس كرونا، تسبب مخاوف شديدة على الطلاب والمعلمين، لذلك كان لابد من التعرف على هذه التجهيزات من المسؤولين بالمحافظة.

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المديرية انتهت من جزء كبير تجهيزات استقبال امتحانات الثانوية العامة، التى تبدأ 21 يونيو الحالى، وتنتهى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات من خلال 37 لجنة، موزعة على 8 إدارات، منها 16 لجنة داخل مدينة الإسماعيلية.

وأشار قبيصي، إلى أنه تم التأكيد على عدد من البنود والتعليمات الخاصة بالامتحانات، والواردة من وزارة التربية والتعليم، وأبرزها أن كل لجنة، يجب أن يكون الأثاث بها مناسبا لأعمار الطلاب، خاصة اللجان التى تعقد بالمدارس الابتدائية، طبقا للسعة القصوى للجنة، التى تحددت بـ"14" طالبا فقط، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذلك متابعة الأدوات وجميع التجهيزات، التى تتصل بعملية الامتحان.

وتابع: "تم التواصل مع فرع التأمين الصحي بالنسبة للجان التى يخضع طلابها لنظام التأمين الصحي أو بمديرية الشئون الصحية التى لا يخضع طلابها لنظام التأمين الصحي وإخطارها بمقار سير الامتحان وذلك بهدف تزويد كل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحان بيومين على الأقل بالإضافة إلى ندب طبيب واحد أو زائرة صحية بكل لجنة"

وأكد قبيصى، على انه تم إخطار مدير أمن الإسماعيلية بمقار سير اللجان لتعيين الحراسة اللازمة بالإضافة إلى توفير دوريات على مدى الأربع والعشرين ساعة، وأنة تم تكليف أعضاء اللجنة الثلاثية بمتابعته لجان الامتحان وكذا تجهيز الإستراحات واللجان الاحتياطية والتأكيد على نظافتها وتعقيمها وتطهيرها بكافة وسائل التطهير بما يحقق الغاية المرجوة عند الحاجة إليها.

و أوضح المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم الإنتهاء من تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها لإستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، مؤكدًا على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية لتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة.

وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها وتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، وتكثيف إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الامتحانات مع الالتزام بإتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء فى تكثيف اجراءات التعقيم والتطهير والرش لجميع اللجان يوميا، قبل وبعد دخول وخروج الطلاب للجان مع التأكيد على توفير طبيب وزائرة صحية، بكل مدرسة بها لجان امتحانات، والكشف على جميع الطلاب قبل دخول اللجان.

وطبقا لجدول الإمتحانات، يؤدى الطلاب 21 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والإستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والإجتماع، والثلاثاء 21 يوليو إمتحان الجبر والهندسة الفراغية.