خلال شهر.. تحرير 5 آلاف و375 مخالفة وضبط لحوم وأسماك فاسدة بالغربية

تواصل محافظة الغربية، جهودها المكثفة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي بكل حسم وحزم للتلاعب في الأسعار ومواجهة جشع التجار وأصحاب المحلات.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي لها، اليوم الأحد، أن الحملات المكبرة خلال شهر مايو الماضي أسفرت عن تحرير 5 آلاف و375 محضر مخالفة، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بنطاق المحافظة.

كما تم تحرير 2113 محضرا بمعرفة مديرية التموين، 1700 محضرا بمعرفة مباحث التموين في مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية ،وأسفرت هذه المحاضر عن مخالفات عدة منها مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من التسعيرة وعدم حمل شهادة صحية وغش تجاري والعمل بدون ترخيص والذبح خارج المجازر

كما أسفرت حملات إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة عن تحرير 910 محضرا من خلال المرور على 967 منشاة، كما تم تحرير 140 محضر مخالفة بمعرفة مديرية الطب البيطري، وتم ضبط 37 كيلو جرام لحوم، 83.5 كيلو جرام لحوم مجمدة، 56 كيلو جرام كبده، 30.5 كيلو جرام أسماك، 169.2 كيلو جرام مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وحملات المرور والمتابعة والرقابة بمراكز ومدن المحافظة أسفرت عن عدة مخالفات في مجال المخابز والأسواق والمستودعات، ففي مركز ومدينة بسيون تم تحرير 80 محضر مخالفة، 63 محضرا في مركز ومدينة زفتى، 32 محضرا في مركز ومدينة سمنود، 156 محضرا في مركز ومدينة المحلة الكبرى، 85 محضرا في مركز ومدينة قطور، 49 محضرا في مركز ومدينة السنطة، 47 محضرا في مركز ومدينة طنطا.

وأكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه لا تهاون مع المفسدين، مشددًا على المتابعة المستمرة على الأسواق، التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.