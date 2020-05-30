عبير صبري عن دورها في "خيانة عهد": إزاي أبقى أم لبنت في الجامعة؟!

تحدثت الفنانة عبير صبري عن مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد"، قائلة: "لما شركة الإنتاج كلموني في الشركة وقالولي احنا عاملين مسلسل مع الأستاذة يسرا، قولتلهم أوك، وفرحت، وبعت لجوزي ماسدج وقولتله انا همثل مع يسرا، وطول الليل بنقيم الأفراح".

وأضافت "صبري" خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، "قالولي يسرا عندها ابن مراهق شوية في المسلسل قولتله طيب ماشي، فقالي تيام، فقولت ماشي 17 أو 18 سنة أوك، تاني يوم قالولي فيه حاجة بسيطة احنا مقولنهاش، إن فيه بنت كمان هتبقى بنتك في المسلسل بس في الجامعة، قولتلهم يا نهار اسود انتو بتقولوا إيه".

وتابعت: "قررت اعتذر عن الدور ومضروبة على قلبي جامد، وأنا في الطريق عمالة أكلم ربناـ وأقوله هو انت يارب تبعتلي الفرصة وبعدين تجيبلي المصيبة دي طب أعمل إيه؟، المشكلة إنهم شباب كبار، اتصل بيا جوزي قولتله أنا رايحة أعتذر، فرد عليا تعتذري إيه بلاش التفكير البلدي دة".

وواصلت: "مبقتش عارفة أعمل أيه فمضيت، ولما شوفت هنادي قولتها إنتي ولا تنفعي بنتي ولا أنا أنفع أمك، وشوفي احنا هنمثل الدور ازاي، مش شايفاها بنتي خالص".

مسلسل "خيانة عهد" من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن بطولة يسرا، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وتيام قمر، وخالد سرحان، وهنادي مهنا، وخالد أنور.