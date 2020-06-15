خبيرة دولية: لا يجب السماح لقطر باستضافة كأس العالم 

تسعى منظمة العفو الدولية لكي تتخذ الاتحادات والأندية العالمية لكرة القدم موقف حاسم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، البلد المضيف لكأس العالم 2022.

وقالت ريجينا سبوتل، الخبيرة في منظمة العفو الدولية، لصحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية: "في الوقت الراهن، هناك رد فعل صغير ويجب أن يتغير هذا"، "لا يمكن أن يحدث حدث كبير مثل كأس العالم على ظهر مليوني عامل مهاجر".

وفي وقت سابق من الأسبوع، أفادت منظمة العفو الدولية أن حوالي 100 عامل أجنبي يساهمون في بناء الملاعب من أجل كأس العالم ينتظرون أجورهم منذ شهور. أثارت منظمة حقوق الإنسان القضية مع السلطات القطرية و الفيفا واللجنة المنظمة.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن سبوتل قولها: "لا تزال قطر دولة تقدم أجورا منخفضة للعمال المهاجرين حيث يحصلون على 300 دولار في الشهر". "إن نظام الكفالة، الذي يحد من حرية حركة العمال، لم يعد يُذكر في كثير من الأحيان ولكنه لا يزال قائما. غالبا ما يتم التحكم في مصائر العمال وقد يتم ابتزازهم".