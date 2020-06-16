الهجرة: 4 طائرات إضافية لإجلاء المصريين العالقين في قطر

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الطائرتين القادمتين من سلطة عمان أمس الإثنين، والمُحملان بالمصريين العالقين في قطر ليسوا الطائرات الأولى أو الأخيرة، "ما زال لدينا الكثير من العالقين ومن فقدوا أعمالهم هناك، وسنرسل أيضا 4 طائرات أخرى لكل من تبقي وكان يستنجد ببلده لإرجاع المصريين الموجودين في قطر".

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه كان هناك مناشدات من الكثير من المصريين العالقين في أستراليا للعودة إلى أرض الوطن، وتم العمل مع وزارة الطيران المدني في هذا الموضوع لإرسال طائرة مصرية إلى سيدني وتكون نقطة تجمع المصريين في أستراليا.

وتابعت: "عدد من تقدموا للعودة كان 50 فقط وبالتالي ستكون سعر تكلفة نقلهم وسعر التذكرة عالية للغاية، فتم إلغاء تلك الرحلة والعمل من خلال خط سير طيران الإمارات العربية المتحدة لأنها كانت فتحت وفود طيران سواء على الإماراتية أو الاتحاد أن ينتقلوا من أستراليا للإمارات وأخذ تصريح لهم أن يستقلوا ترانزيت ويصلوا للقاهرة.

وواصلت: "بعد ذلك أعلنت الإمارات أنها سترسل الطائرات إلى سيدني دبي أو سيدني أبو ظبي ثم من أبو ظبي للقاهرة وبالتالي تم حل هذه المشكلة ووصلوا بسلامة إلى أرض الوطن".