الجسر الجوي الاستثنائي يسير 4 رحلات لإعادة المصريين من قطر اليوم

تسير وزارة الطيران المدنى، على مدار اليوم، 4 رحلات استثنائية ضمن الجسر الجوي لإجلاء 822 عالقا بقطر.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنّ شركة مصر للطيران ستسير رحلة واحدة ببنما تسير شركة إير كايرو للطيران 3 رحلات أخرى، لعودة المصريين، بالتنسيق مع سلطنة عمان.

وتنقل شركة طيران عمانية العالقين إلى مسقط، ثم تنقلهم الطائرات المصرية من مسقط للقاهرة، ومن المنتظر أن تصل أولى الرحلات ظهر اليوم وعلى متنها 174 عالقا، نتيجة تعليق رحلات الطيران للمطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، في إطار الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المصرية بالتعاون مع وزارات الهجرة والخارجية لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصري بقطر ناشدوا الدولة لعودتهم.