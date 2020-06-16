تغريم 56 سائقا لعدم ارتدائهم الكمامة بالشرقية

شنت الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط المخالفين للتعليمات والاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتي أسفرت عن ضبط 56 سيارة مخالفة بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وطالب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مديرالإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمواصلة حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان محافظ الشرقية، أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة الميدانية بالمحافظة وشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .