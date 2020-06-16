"آخر كلماته.. سامحوني".. وفاة رئيس قسم المبتسرين بمستشفى ناصر بكورونا

أعلن مستشفى ناصر العام بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، وفاة الطبيب محمد حساد رئيس قسم المبتسرين بالمستتشفى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر مستشفى ناصر العام، في بيان صادر عنه، "ننعي أحد شهداء الجيش الأبيض محمد حشاد 35 عاما ابن قرية نامول بطوخ، توفي داخل مستشفى زايد ال نهيان بالدويقة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال أداء واجبه الوطني".

وقال الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن "الشهيد كان نعم الصديق ولم يقصر، كان يؤدي واجبه على أكمل وجه، ولا نملك إلا الدعاء والمغفرة له".

فيما كشف أحد أصدقاء الطبيب آخر كلماته قبل رحيله، مضيفا: "الفقيد قال ادعولي يا جماعة أنا مش خايف من حاجة، غير من أن حد منكم كتمريض أو دكاترة أو من أهلي وأصحابي يكون زعلان مني في حاجة، واللي زعلان مني يسامحني، أكتر حاجة مزعلاني اني مش عارف اتوضا".