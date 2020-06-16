مزود بكاميرات داخلية وخارجية.. أبرز مميزات قطار المترو الجديد

قال اللواء عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، إن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم، قطارا للمترو من ضمن 32 قطارا تم التعاقد عليهم مخصصين للخط الثالث للمترو، لافتا إلى أن القطارات الجديدة هي استكمال لأسطول القطارات بالخط الثالث حيث يعمل حاليا 16 قطارا، بإجمالي 48 قطارا، موضحا أن القطارات الجديدة يتوفر بها آخر ما توصل له العلم في مجال التكنولوجيا بالمترو كما يتميز بمعاملات أمان وتشغيل وقيادة وسيطرة وتحكم مركزي مميزة للغاية.

وأضاف "والي" خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أن القطارات الجديدة يتم التحكم فيها أتوماتيكيا بشكل مباشر والتدخل البشري المتمثل في السائق يقتصر دوره في حالات الطوارئ فقط، كما أنه مكيف مثل باقي قطارات الخط الثالث بالكامل ولكن التكنولوجيا المستخدمة مختلفة، إضافة إلى أنه تم تزويده بكاميرات داخل العربات للتحكم ومراقبة سلوك الركاب بصفة عامة وأمنهم وسلامتهم، ومزود بكاميرات خارجية لاستطلاع ورؤية المحطات والمسافات البينية والركاب على الأرصفة منعا للحوادث.

وأشار إلى أن القطارات الجديدة بها أساليب للتعامل مع الطوارئ كما أنه مزود بميكروفونات طوارئ يتم توصيلها مباشرة بكابينة القيادة وغرفة التحكم المركزي، كما أن العربات مجهزة لدوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أنه مزود بعدة أنظمة لإيقاف القطار أو السيطرة على السرعات، ومزود بأبواب للطوارئ بين العربات وشاشات مضيئة تبين خط السير وشاشات إلكترونية لوضع المعلومات العامة أو الخاصة بالقطار سواء المحطات القادمة والسابقة أو زمن الوصول والرحلة.