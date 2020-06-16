طبيب يطالب المصريين بالالتزام: مش هنمشي ورا كل واحد عسكري يلبسه كمامة

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، إنّ الأعداد المعلنة لإصابات فيروس كورونا في مصر، يقابلها الكثير غير المسجل، وهناك الكثيرون يتم تشخيصهم ولا يتم تسجيلهم ضمن الأرقام المعلنة، متوقعا أن تكون أعداد الإصابات أكبر من المعلن بكثير.

وأضاف مصباح، خلال اتصال هاتقي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية extr news، أنّ إصابات كورونا تتزايد، ونحن في مرحلة صعود تستلزم حرص أكثر من اللازم لتقليل انتقال العدوى، مؤكدا أنّ مرحلة الثبات تعني أنّ كل مصاب يعدي شخصا واحاد، بينما نحن الآن المصاب يعدي أكثر من شخص ولم نصل لمرحلة الثبات بعد.

وأشار أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، إلى أنّ بعض حالات الوفيات لا تسجل كورونا؛ إذ يتم التعامل معها على أنّها وصمة، لافتا إلى أنّ ارتفاع الإصابات سببه ما حدث خلال شهر رمضان والعيد، وكنا نتوقع ذلك وحذرنا منه: "لازم الناس تلتزم مش هنمشي ورا كل مواطن عسكري يلبسه الكمامة".