تحرير 48 محضرا وإعدام 50 كيلو جرام مواد غذائية في حملة مكبرة بمنوف

تمكنت حملة مشتركة من مجلس المدينة ممثلا في قسم رخص المحلات والبيئة والاشغالات وقسم الاعلانات وبالاضافة الى ممثلين من الادارة الصحية والتموين والامن الصناعي والزراعة، على محال المواد الغذائية بمركز منوف بناء على توجيهات اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبمتابعة الأستاذ أشرف الليثي رئيس مركز ومدينة منوف.

وأسفرت الحملة عن عدد 15 محضر تموين و 15 مخالفة اشتراطات واعدام 50 كيلو مواد غذائية و 16 محضر إشغال و 2 مخالفة إعلانات بدون ترخيص، وأكد رئيس المدينة علي استمرار الحملات علي المحلات والأسواق لضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.