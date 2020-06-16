اللجنة الثلاثية تتابع تجهيز استراحة الثانوية العامة بمدينة رأس سدر

تابعت اللجنة الثلاثية للإشراف على الاستراحات برئاسة عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، استراحات ملاحظين امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها 21 من الشهر الجاري، لمتابعة التجهيزات، و التعقيم والتطهير بهم، وذلك بحضور محمود جلال مدير مكتب وكيل الوزارة، ومحمد على عيد مدير عام إدارة رأس سدر التعليمية، و سيد صلاح الدين محمد مشرف الاستراحات ومحمد حامد عليوة موجه المجال الصناعي والصيانة.

وتفقدت اللجنة استراحة الملاحظين الملحقة بمدرسة السادات الثانوية بنات، واستراحة مدرسة الشهيد سيد زكريا خليل الابتدائية، وتابعت دورات المياه، التجهيزات الخاصة بسبل المعيشة الكريمة.

وأكد عادل عتلم وكيل مديرية التعليم، على مراعاة الدقة في التطهير والتعقيم، خاصة في الحمامات، حفاظًا على سلامة الملاحظين، وعدم انتشار فيروس " كورونا " المستجد، داخل الاستراحات.

كما أثنى وكيل المديرية على حسن التنظيم ومراعاة البعد والمسافات في وضع السراير، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد – ١٩".