مصرع طالب إعدادي بطوخ.. هرب من الحر فغرق في النيل

لقي طالب في الصف الثالث الإعدادي مصرعه غرقا في النيل بقرية منشأة العمار التابعة لمركز طوخ بالقليوبية.

تلقى العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالي يفيد غرض طالب أثناء الاستحمام في قرية منشأة العمار.

انتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز والنقيب حسام الحسيني معاون المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال الجثة وتبين أنها لـ "م ع ع" 14 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى نزل للاستحمام بصحبة 3 من زملائه من شدة الحر في مياه النيل، ولعدم إجادته السباحة غرق وجرفه التيار. تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.