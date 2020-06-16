أبوبكر مشيدا بجهود رجال مكافحة المخدرات: يخوضون حروبا قاسية

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بجهود وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، بعد تمكنها من ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر بنطاق محافظة البحيرة، قائلًا: "تحية لكل رجال مكافحة المخدرات وتعظيم سلام لهم".

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "تعظيم سلام، وكان نفسى أعرض صور كل من اشترك في هذه العملية، وهذا الأمر رسالة لكل تجار المخدرات".

وأوضح أن مكافحة المخدرات بمثابة حروب أخرى وقاسية، مضيفًا: "ضباط مكافحة المخدرات بيعملوا قلق رهيب لهؤلاء ومنهم من ضحى بحياته لأجل الوطن".

وأوضح أن مكافحة المخدرات بمثابة حروب أخرى وقاسية، مضيفًا: "ضباط مكافحة المخدرات بيعملوا قلق رهيب لهؤلاء ومنهم من ضحى بحياته لأجل الوطن".

وفي ضربة أمنية ناجحة لتجار المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر بنطاق محافظة البحيرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية زراعتها وتصنيعها وتروجيها.