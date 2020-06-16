أبوبكر: سأرصد المخالفات وغضب المسؤولين لا يشغلني.. "محدش يتقمص"

وجَّه الإعلامي خالد أبو بكر، رسالته للمسؤولين والوزراء، مؤكدًا أنه مستمر في عرض المخالفات وشكاوى المواطنين، قائلًا: "لو فيه أوجه قصور وعرضتها على الهواء محدش يتقمص".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "مشاهد الإهمال ووجع القلب على المصريين سأعرضها على الهواء، واللى عاوز يزعل دا موضوع تاني".

وأكد أن البرنامج سيرصد أي مخالفات وسيعرضها على الهواء، للوزراء والمسؤولين بهدف التدخل وإيجاد حل، مضيفًا: "مش قصدى حد يزعل ولو زعلت مش هيشغلنى أوى. مش بتأثر من زعل مسؤول ولا وزير لأنى أقوم بعملى بناء على ضميرى ودورى، لو فيه أوجه قصور وعرضتها محدش يتقمص، ياريت تصلحوا القصور".

وخلال برنامجه عرض أبو بكر، شكاوى الأهالي بسبب انتشار القمامة في منطقة الفسطاط، مشددًا على ضرورة تدخل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للتدخل وحل الأزمة، قائلًا إن هذا المشهد لا يمكن السكوت عليه.