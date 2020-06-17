ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إنّ طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات على أغلب المحافظات، خاصة القاهرة والوجه البحري.

وأضاف شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ ارتفاع درجات الحرارة مؤقت، فبداية من الغد تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أنّ العظمى بالقاهرة تسجل اليوم 39 درجة، وتسجل غدا بين 33 إلى 32 درجة.

وأشار إلى أنّ نسبة الرطوبة مرتفعة، وهذا طبيعي في مثل هذا التوقيت من العام خاصة مع نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف، نتيجة لامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب كتلة هوائية حارة ومرتفعة في نسب رطوبتها، ما يزيد إحساس ارتفاع الحرارة خاصة في فترات الليل.

ونصح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين، بتهوية المنازل وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية قدر الإمكان خاصة كبار السن.