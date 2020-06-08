ريهام حجاج تنفي تنظيم حفلة الجونة: مخرجتش من بيتي

نفت الفنانة ريهام حجاج تنظيم حفل في الجونة، حضرها مئات الفنانين ما أسفر عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "أنا مش بسلم من الشائعات، ومش برد على الشائعات وعشان كده المواضيع بتكبر، لكن المرة دي اضطريت أرد عشان الموضوع مرتبط بالصحة، ومبقاش قصة مسلسل ولا الجواز".

وأضافت: "الناس شتمتني من غير سبب، حاجة سخيفة جدًا إن أي حد عنده أي أكونت على فيس بوك بيتكلم فيها عن حياة المشاهير، وبيعمل فيها صحفي وهو لا صحفي ولا نقابي ولا منتمي لأي صحيفة عريقة، خدوا الأخبار من الصحف العريقة زي الأهرام واليوم السابع والوطن".

وتابعت: "قالوا عملت حفلة وقالوا إني تسببت في إصابة مئات الأشخاص، وأنا مخرجتش من بيتي، أنا رحت صحيت من النوم لقيت الناس بتنتقدني، وبتتكلم عن الحفلة.. كل الشائعات اللي طلعت عليّ عمرها ما كانت من جريدة محترمة، لأن الناس دي عارفة أصول الشغل كويس، وهي جرايد محترمة، شوية ناس عاملين إنهم صحفيين، وبيتكلموا في أعراض الناس عشان يلموا شوية فولورز، والناس بتاخد منهم ثقة ويتنقلوه".