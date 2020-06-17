"البالوعات مكشوفة".. أهالي "فرسيس" يستغيثون والمحافظ يستجيب

يعاني أبناء قرية فرسيس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، من أزمة ترك بالوعات الصرف الصحي مكشوفة، ما يعرضهم للخطر وبخاصة الأطفال.

تتفشى تلك ظاهرة بمداخل ومخارج القرية التي تبعد 15 كيلو مترا عن نطاق مركز زفتى، ما دفع الأهالي إلى استخدام قطع خشبية وحجارة لتغطية البالوعات.

وقال محمد حسين من قرية فرسيس، إن القائمين على مشروع الصرف الصحي وضعوا البالوعات تحت الإنشاء دون غطاء بكل الشوارع الرئيسية المقابلة لأبناء جمعية أبناء فرسيس، مشيرا إلى أن المشروع يتوقف كل فترة، حيث بدأ العمل به منذ قرابة عامين ولم ينته حتى الآن.

وانتقدت حسناء عليوة، ربة منزل، من أبناء القرية، تجاهل القيادات التنفيذية ومندوبي الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف الصحي للأزمة، مطالبة بوضع آليات وقائية لتأمين أرواح المواطنين.

وطالبت "حسناء" بتوفير المستلزمات اللازمة حتى يتمكن المقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع، من أداء مهمته.

فى المقابل وجه محافظ الغربية اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رئيس مجلس مدينة زفتى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإنهاء أي عراقيل تعوق تنفيذ مشروع تغطية البالوعات.