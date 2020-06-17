"%12 من الأجر الأساسي".. علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وجرى نشره بالجريدة الرسمية، اليوم.

وجاء القرار بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.