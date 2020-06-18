بروفايل: "مكي".. شهادة الزور

سنوات طويلة غاب فيها المستشار أحمد مكى، عن الأنظار منذ أن سقط نظام الإخوان الذى كان يشغل فيه منصب وزير العدل، قبل أن يعود مرة أخرى ليطل على مشاهدى قناة الجزيرة، فيدلى بما سماه «شهادة» من داخل القصر الجمهورى عن أحداث الإعلان الدستورى الذى أطلقه «مرسى» نوفمبر 2012، وما صحبه من أحداث دموية وجرائم قتل وتعذيب ارتكبها أعضاء من جماعة الإخوان، فى حق معارضى «مرسى» وإعلانه الدستورى.

المستشار الذى درس الحقوق فى جامعة الإسكندرية، وتخرج فيها عام 1961، نسى ركناً هاماً من لوازم الشهادة، وهو ألا يسقط الشاهد من شهادته لأى سبب أى أحداث جرت أمام عينيه، لصالح غسل يد طرف من جرائم، أو الجور على حق طرف آخر وقعت عليه مظلومية، ليس فقط لأنه قلب الحقائق، فيما أطلق عليه «الشهادة»، ولكن لأنه اختلق وقائع لم تحدث من الأصل.

ركز «مكى» شهادته على أحداث تلك الليلة الدامية، والتى أعقبت إعلان مرسى الدستورى، الذى منح فيه لنفسه صلاحيات واسعة، رأى فيها مئات الآلاف «انقلاباً على الشرعية»، فما كان منهم إلا أن تظاهروا مطالبين بعزله من منصب رئيس الجمهورية، أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يخرج فيها مرسى وجماعته من قصر الرئاسة، ليؤكد «مكى» أن «مرسى» لم يعارض الذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة بشروطه، وأن القوات المسلحة كانت تريد إطلاق الرصاص على متظاهرى قصر الاتحادية غير أن «مرسى» رفض، وهى الشهادة التى تتنافى مع ما جرى بالفعل، حين سد «مرسى» وجماعته آذانهم عن مطالب المتظاهرين، دافعين بجحافل من أعضاء الجماعة لمواجهة المتظاهرين بالأسلحة، فقتل من قتل وعذب من عذب، كما يتنافى أيضاً مع ما صرح به «مكى» نفسه فى شهادته حين قال إن وزير الداخلية وقتها تعهد بحماية القصر الرئاسى فى حالة انصراف الإخوان وأنصارهم من محيطه، فجاء رد «مرسى» بأنه سيطلب منهم ذلك.

تأتى شهادة «مكى» لتكشف عن المغالطات التى اعتاد أعضاء جماعة الإخوان ترديدها، مراهنين على ضعف ذاكرة البعض، دون النظر لكثيرين شاهدوا وعايشوا تلك الفترة ويستطيعون أن يدلوا بشهاداتهم بغير هوى أو مغالبة لحساب طرف على طرف آخر.

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