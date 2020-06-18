"محاولة كاذبة للتجميل".. لما جبريل تفند تصريحات أحمد مكي عن مرسي

قالت الإعلامية لما جبريل، إن أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وتزييفها للحقائق وتشويه التاريخ لا يتوقف، وذلك من خلال تصريحات أدلى بها المستشار أحمد مكي، وزير العدل في عهد جماعة الإخوان الإرهابية لقناة الجزيرة القطرية التي تُعد راعية الجماعات الإرهابية.

وأضافت "جبريل"، خلال تقديمها النشرة الإخبارية على شاشة "extra news"، أن مكي حاول في تصريحاته تجميل صورة الاخوان ومحمد مرسي بالكذب والادعاء أن مرسي رفض إطلاق النار على المتظاهرين في أحداث الاتحادية، رغم أن الحقائق تؤكد أن مرسي وجماعته اعتمدت على ميليشيات الإخوان ضد المتظاهرين.

وأشارت الإعلامية، إلى أن مكي ادعى كذبا أنه كان يحافظ ويدافع عن الصحفيين، ولكن الحقيقة أن الجماعة الإرهابية كانت تقتل المعارضين، مثل الحسيني أبوضيف، وحاصر أنصارها مدينة الإنتاج الإعلامي، ولا ننسى أنصار الجماعة الإرهابية أمام مكتب الإرشاد التي قامت بقتل الصحفيين والاعتداء عليهم.