تشميع ورشة لتصنيع الكمامات والقبض على صاحبها بالمنوفية

تمكنت لجنة برئاسة أشرف الليثي رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، خلال جولة مرورة ليلية، من ضبط ورشة لتصنيع الكمامات بدون ترخيص، وبدون سجل تجاري وبدون بطاقة ضريبية.

واستدعى على الفور رئيس المدينة، الرقابة التموينية وقسم الشرطة ومباحث التموين، وتم تحرير محضر، وتم غلق الورشة، وتشميع المكان ومصادرة الكمامات، لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأكد الليثي، أن ضبط المصنع ضربة إستباقية أثناء المرور الميدانى الدورى الليلى، لقيادات رئاسة مركز ومدينة منوف، وبحضور الرقابة التموينية، ومباحث التموين، وقسم شرطة منوف، موضحا أنه تم مصادرة أكثر من 5 آلاف كمامة، وتشميع المصنع، والقبض على صاحبه، وإحالة الموضوع للنيابة العامة.