"أبو ليمون" يتفقد لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة

تفقد صباح اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة للوقوف على التجهيزات النهائية والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب وكذا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس وعدم نقل العدوى بين الطلاب حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، رافقه محمد موسى نائب المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .

وتفقد المحافظ مدرسة حسين عزت الثانوية المشتركة بمليج بشبين الكوم ومدرسة السيد البدوي الثانوية بنين بمركز ومدينة بركة السبع لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتركيب كبائن التعقيم بالمدارس والتأكد من توافر الكمامات الطبية والمطهرات لتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان لضمان انتظام سير العملية التعليمية وحفاظا على مصلحة الطلاب، هذا ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بمدرسة حسين عزت الثانوية المشتركة بمليج 284 طالبا وطالبة، كما يؤدي 436 طالبا وطالبة الامتحانات بمدرسة السيد البدوي الثانوية بنين ببركة السبع.

وخلال تفقده اللجان شدد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس وكذا النظافة العامة للفصول، كما شدد على ضرورة تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، مؤكداً على أنه سيقوم بالمرور مرة أخرى للتأكد من تنفيذ التعليمات حفاظاً على سلامة الطلاب .

هذا وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف بكل إدارة تعليمية وكذا تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة بكل لجنة للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارىء ، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 32 الف و305 طالب وطالبة موزعين علي عدد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية .

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ستبدأ من 21 يونيو الجاري وحتى 21 يوليو المقبل.