أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الخميس، أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وقدم عمر مصطفى يونس، رئيس الادارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، التهاني لأوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق.

وقال يونس، إن عدد الأوائل في الشهادة الابتدائية 11 طالبا وطالبة، وجميعهم من منطقة الطور، فيما عدا طالب من منطقة أبورديس.

وأضاف رئيس الادارة المركزية، أن عدد المتفوقين بالشهادة الإعدادية بلغ 12 طالبا وطالبة، منهم 9 طلاب من منطقة الطور، و2 من منطقة أبورديس، وطالب من منطقة دهب الأزهرية.

وأكد أن منطقة الطور الأزهرية، حققت هذا العام أعلى نسبة نجاح بين طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وأيضًا استحوذت على النسبة الأعلى في المتفوقين.