هولندا: 132 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

قال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، اليوم، إن البلاد سجلت 132 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 49319 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف المعهد الهولندي، أنه سجل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي الوفيات بالجائحة التنفسية إلى 6078 شخصا بالإضافة إلى 3 حالات جديدة دخلت المستشفيات

بلجيكا: 104 إصابات و10 وفيات جديدة بالوباء

وفي بلجيكا، سجلت السلطات، اليوم، 104 إصابات جديدة بكورنا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 60384 شخصا.

وقالت وزارة الخدمات الصحية البلجيكية، في بيان، إن البلاد سجلت أيضا خلال تلك المدة 10 وفيات جديدة بسبب كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات إلى 9683 حالة.

وسجلت الوزارة البلجيكية، 19 حالة شفاء جديدة، بينما غادر 40 مريضا المستشفى بعد شفائهم.

وفي النرويج، أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم، تسجيل 32 حالة جديدة مصابة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال المعهد النرويجي في بيان إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين إلى 8692 شخصا.

ولم يسجل المعهد أي حالة وفاة جديدة بكورونا ليظل عدد الإجمالي للمتوفين بسبب كورونا عند 244 شخصا.