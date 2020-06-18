زعيم الأغلبية بالبرلمان: مصر معادلة حاصل جمعها "عزة وكرامة"

أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبي، بتدخل القيادة السياسية وحرصها على عودة المصريين المحتجزين فى ليبيا، مؤكدا أن الدولة المصرية أصبح لها درع وسيف وقادرة على حماية أبنائها داخل وخارج الوطن.

وأشار "القصبي"، إلى أن عودة المصريين المحتجزين فى ليبيا ليس الحدث الأول الذي يؤكد أن سياسة مصر دائما هي العزة والكرامة، مشيرًا إلى أن مصر سبق وأن تدخلت وردت على جماعات الخوارج فى ليبيا عقب استشهاد عدد من أبنائها هناك.

وتابع، "فليطمئن كل من يحمل الجنسية المصرية بأن لدينا قيادة حكيمة وطنية، تتمثل في الأب والإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يصون العهد دائما مع شعب كريم لا ينحني الا لله الواحد الأحد، ولدينا دولة لها أذرع قوية في الداخل والخارج".

وقال القصبي، "إن من ينظر لمصر وشعبها بشكل دقيق ويقرأ التاريخ جيدًا، سيعلم أن مصر معادلة حاصل جمعها عزة وكرامة وأمن وسلامة.