خالد الجندي: الشذوذ الجنسي يؤدي إلى جهنم

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشخص في الإسلام، له حكمين، إما صادر من الله ورسوله أو من غير الله ورسوله، فلو كان الأول فإنه صدق الله ورسوله.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "مثلًا فإن الله قال تبت يدا أبي لهب وتب، فلا يجوز أن يقول أحد إنه قد لا يدخل النار أو قد يختم حياته في سعادة والقرآن حكم له أنه في النار، فهو في جهنم وإبليس في جهنم".

وتابع: "ربنا قال فرعون في النار، ميجيش واحد فزلوك يقول انت عارف رحمة ربنا وهو غفور حميد، والله قال أيضًا إن قارون وإبليس في النار".

وواصل: "أما غير الشخص أو غير المعين مثل أن نقول إن شارب الخمر أو تارك الصلاة في النار أو الشاذ أو المشرك أو الزاني، ولكن ليس من حق أحد أن يشير إلى شخص معين، والشذوذ الجنسي يؤدي إلى جهنم والشرك يدخل النار، وبالتالي فإننا نحكم على الفعل وليس الفاعل والقول وليس القائل والفكر وليس المفكر".