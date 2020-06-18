مطار القاهرة يستقبل 721 مصريا من العالقين في الخارج

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 3 رحلات إستثنائية سيرتها شركة مصر للطيران، وشركات أخرى، وعلى متنها 721 من المصريين العالقين في الخارج.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، عن وصول رحلة مصر للطيران القادمة من دبي وعلى متنها 308 ركاب، كما وصلت رحلة الكويتية للطيران، قادمة من الكويت وعلى متنها 212 راكبًا، ووصلت رحلة أخرى قادمة من الكويت تابعة لشركة الجزيرة للطيران، وعلى متنها 201 راكب.

وخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقرر تنفيذا لقرار وزارة الصحة.

ومن ناحية أخرى، أقلعت اليوم الخميس 15 رحلة طيران شحن جوي تابعة لشركة مصر للطيران، إلى عدة جهات في العالم.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الناقل الوطني المصري في مجال الشحن، سير اليوم 6 طائرات شحن إلى كل من "صوفيا وجده وأوستند بهولندا وعنتيبى ولاجوس".

واستقبل مطار القاهرة، أيضا 9 طائرات شحن قادمة من الرياض وعنتيبي والشارقة وأسطنبول وصوفيا وجده وأوستند وجوانزو.