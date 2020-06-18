مطار القاهرة الدولي يستقبل 6 آلاف عالقا على متن 55 رحلة خلال 24 ساعة

تستقبل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقلاع ووصول 112 رحلة استثنائية على مدار الـ24 ساعة ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع، تقل على متنها 6 آلاف راكب من العالقين سواء بمصر أو بالخارج منذ توقف الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن صالات الوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 55 رحلة من الكويت والسعودية، والإمارات، وعمان، على متنها 6 آلاف مصري، تسيرها شركات طيران عربية، وكذلك مصر للطيران بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.

وأضافت المصادر، أنه يغادر من مطار القاهرة 57 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، مشيرة إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشرا مهما على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة التشغيل بصورة ملموسة.

ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.